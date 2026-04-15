Dünyanın en iyi 15 kalecisini açıkladılar: Süper Lig'den yalnız 1 isim girdi

Dünyanın en iyi 15 kalecisi listesine Süper Lig'den yalnızca 1 isim girdi. İlk sırada Real Madrid'in kalecisi Courtois yer aldı.

New York Times'ın spor bölümü The Athletic, dünyanın en iyi 15 kalecisini seçti.
Seçimin üst seviyede oynadıkları süre, istikrarları ve oyuna etkilerine göre yapıldığı belirtildi.
Listeye göre 1. sırada Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois bulunuyor.
Manchester City'de forma giyen İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma 2., Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Allison 3. sırada yer alıyor.
Bayern Münih'ten Alman kaleci Manuel Neuer ise 4. sırada gösteriliyor.
Milan'ın Fransız kalecisi Mike Maignan 5., Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez 6., Arsenal'in İspanyol kalecisi David Raya 7. sırada.

FENERBAHÇELİ EDERSON LİSTEDE

Sıralamanın devamı şöyle:
8. Jan Oblak (Atletico Madrid/Slovenya)
9. Joan Garcia (Barcelona/İspanya)
10. Gregor Kobel (Borussia Dortmund/İsviçre)
11. Jordan Pickford (Everton/İngiltere)
12. Yann Sommer (Inter/İsviçre)
13. Unai Simon (Athletic Bilbao/İspanya)
14. Diogo Costa (Porto/Portekiz)

15. Ederson (Fenerbahçe/Brezilya)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

