Ozan Tufan dönmek istiyor

Trabzonspor'un yıldızı Ozan Tufan dikkat çeken performansıyla Montella'ya mesaj gönderdi.

Trabzonspor’da son haftalarda formunu yükselten Ozan Tufan, çok yönlü performansıyla yeniden A Milli Takım’a dönme yolunda dikkat çeken bir çıkış yakaladı.

TEKKE'NİN DOKUNUŞU

Teknik direktör Fatih Tekke’nin farklı pozisyonlarda görevlendirdiği Tufan, sağ bekten sol beke, defansif orta sahadan hücuma dönük orta sahaya kadar geniş bir alanda oynayarak takımın ihtiyaçlarına göre şekillenen bir rol üstleniyor. Bu esneklik, Trabzonspor’un oyun planına büyük avantaj sağlıyor.

SON MAÇLARDA ÖNE ÇIKTI

Son 1.5 aylık süreçte istikrarını artıran Tufan, Alanyaspor deplasmanında attığı golle hücum yönünü de ortaya koydu. Bu performans, teknik heyetin güvenini pekiştirirken milli takım için de yeniden aday olmasını sağladı.

MİLLİ TAKIM YOLUNDA FIRSAT

2021’den bu yana A Milli Takım formasını giymeyen Tufan, sezon sonuna kadar istikrarlı bir grafik sergileyerek Vincenzo Montella’nın dikkatini çekmeyi hedefliyor. Salih Özcan’ın kulüp düzeyinde yeterli süre bulamaması, Tufan için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

HEDEF: DÜNYA KUPASI

66 kez A Milli Takım formasını giyen Ozan Tufan’ın en büyük hedeflerinden biri, yeniden milli formaya kavuşarak 2026 Dünya Kupası’nda yer almak. Kariyerinin bu döneminde uluslararası arenada mücadele etmeyi amaçlayan tecrübeli futbolcu, Trabzonspor’daki çıkışıyla bu hedefe bir adım daha yaklaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

