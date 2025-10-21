Fenerbahçe'den ayrılmayı reddetti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’ de forma giyen Anderson Talisca, takımdan ayrılacağına dair çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sahte haberler başladı” ifadelerini kullanarak takımda kalacağını duyurdu.

MUTSUZ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

ESPN, Anderson Talisca için yaptığı haberde oyuncunun Türkiye’de mutsuz olduğunu ve Brezilya’ya dönmek istediğini belirtmişti. Haberde ayrıca Anderson Talisca’nın Jose Mourinho’nun ayrılığından memnun olmadığı öne sürülmüştü.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Geçtiğimiz sezonun ortasında Fenerbahçe’ye transfer olan Anderson Talisca’nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

36 MAÇTA 16 GOL VE 3 ASİST

Fenerbahçe formasıyla toplamda 36 maça çıkan Anderson Talisca, 16 gol ve 3 asist kaydetmeyi başardı.