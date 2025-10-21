Fenerbahçe'den ayrılmayı reddetti

Fenerbahçe'den ayrılmayı reddetti
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Anderson Talisca, takımdan ayrılacağı yönündeki haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’ de forma giyen Anderson Talisca, takımdan ayrılacağına dair çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

“SAHTE HABERLER BAŞLADI”

Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sahte haberler başladı” ifadelerini kullanarak takımda kalacağını duyurdu.

2024/11/08/hbfb.jpg

MUTSUZ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

ESPN, Anderson Talisca için yaptığı haberde oyuncunun Türkiye’de mutsuz olduğunu ve Brezilya’ya dönmek istediğini belirtmişti. Haberde ayrıca Anderson Talisca’nın Jose Mourinho’nun ayrılığından memnun olmadığı öne sürülmüştü.

bkbfbf.jpg

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Geçtiğimiz sezonun ortasında Fenerbahçe’ye transfer olan Anderson Talisca’nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Rıdvan Dilmen imzayı attı: Yeni adresi açıklandıRıdvan Dilmen imzayı attı: Yeni adresi açıklandı

36 MAÇTA 16 GOL VE 3 ASİST

Fenerbahçe formasıyla toplamda 36 maça çıkan Anderson Talisca, 16 gol ve 3 asist kaydetmeyi başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Spor
Beşiktaş eksik geldi
Beşiktaş eksik geldi
Galatasaray'da imzalar atıldı: Anlaşma açıklandı
Galatasaray'da imzalar atıldı: Anlaşma açıklandı