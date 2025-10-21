Rıdvan Dilmen imzayı attı: Yeni adresi açıklandı

Rıdvan Dilmen imzayı attı: Yeni adresi açıklandı
Yayınlanma:
HT Spor'dan ayrılan Rıdvan Dilmen'in yeni adresi resmen açıklandı. Ünlü yorumcu, %100 Futbol programına dijitalde devam edecek.

Geçtiğimiz haftalarda HT Spor’daki idari ve yorumculuk görevlerinden ayrılan Rıdvan Dilmen’in yeni adresi belli oldu.

SPORTS DIGITALE İLE ANLAŞTI

Ünlü yorumcu, Youtube’da yayın yapan Sports Digitale ile anlaşmaya vardı. Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada “%100 Futbol, sezon boyunca sadece Sports Digitale ekranlarında” ifadelerini kullandı.

VAR kayıtları açıklandı: Fenerbahçe'ye neden penaltı verildiği belli olduVAR kayıtları açıklandı: Fenerbahçe'ye neden penaltı verildiği belli oldu

Sports Digitale, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Rıdvan Dilmen ile %100 Futbol, sezon boyunca sadece Sports Digitale ekranlarında!" denildi.

ridvan-dilmen.webp
Rıdvan Dilmen'in yeni adresi açıklandı

“İLK DEFA TELEVİZYONDA DEĞİL SADECE DİJİTALDE OLACAK"

Sports Digitale Youtube kanalının kurucusu Murat Zorlu ise "Hocam hoş geldin. %100 futbol ilk defa televizyonda değil sadece dijitalde olacak" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Spor
VAR kayıtları açıklandı: Fenerbahçe'ye neden penaltı verildiği belli oldu
VAR kayıtları açıklandı: Fenerbahçe'ye neden penaltı verildiği belli oldu
Fenerbahçe Medicana finalde kaybetti: Şampiyonluğu kaptırdı
Fenerbahçe Medicana finalde kaybetti: Şampiyonluğu kaptırdı