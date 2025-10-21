Rıdvan Dilmen imzayı attı: Yeni adresi açıklandı

Geçtiğimiz haftalarda HT Spor’daki idari ve yorumculuk görevlerinden ayrılan Rıdvan Dilmen’in yeni adresi belli oldu.

SPORTS DIGITALE İLE ANLAŞTI

Ünlü yorumcu, Youtube’da yayın yapan Sports Digitale ile anlaşmaya vardı. Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada “%100 Futbol, sezon boyunca sadece Sports Digitale ekranlarında” ifadelerini kullandı.

Sports Digitale, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Rıdvan Dilmen ile %100 Futbol, sezon boyunca sadece Sports Digitale ekranlarında!" denildi.

Rıdvan Dilmen'in yeni adresi açıklandı

“İLK DEFA TELEVİZYONDA DEĞİL SADECE DİJİTALDE OLACAK"

Sports Digitale Youtube kanalının kurucusu Murat Zorlu ise "Hocam hoş geldin. %100 futbol ilk defa televizyonda değil sadece dijitalde olacak" sözlerini sarf etti.