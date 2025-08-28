Fenerbahçe'deki rezilliği açıkladı: "Göbek atacak duruma gelenler var" diyerek anlattı

Fenerbahçe'nin Benfica'ya yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından spor yazarı Halil Özer dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne Benfica'ya yenilerek veda etmesinden sonra eleştiri yağarken, spor yazarı Halil Özer çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Halil Özer, Milliyet'teki yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Özer'in yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

"Tabii şimdi çok şey konuşulacak. Ben Fenerbahçe camiasının içinde bu kadar düşman kafanın olduğu bir dönem görmedim. Bu artık muhalefet filan değil. Bu başka bir şey. Fenerbahçe elendi diye göbek atacak duruma kadar gelmişler. Olayın bu yönü tam rezillik."

"SANKİ RESMEN ELENMEK İSTEDİLER"

"Tabii bir de diğer yönü var. Fenerbahçe yönetimi şu iki maça hocanın tüm isteklerine rağmen transferleri yetiştiremedi. Hadi Kerem konusunda haklılar. Peki ya diğer takviyeler. Sanki resmen elenmek istediler.
Gelelim Mou’ya.
Ya arkadaş takımı bir kere de önemli bir maça iyi hazırla. Bu maçı nasıl açıklayacaksın? Tamam sevenin yok. Ama şu turu geç sezon sonuna kadar kafalarına vur. Ben anlamadım. Hadi geçen sene takımı tanımadı diyorduk.
Peki şimdi? Kendine gel hoca diyeceğim tabii ki duymayacak. Ama böyle yürümez."

