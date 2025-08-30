Fenerbahçe'deki fiyaskoyu açıkladı

Fenerbahçe'deki fiyaskoyu açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son vermesinin yankıları sürerken, gazeteci Cemal Ersen'den dikkat çeken ifadeler geldi.

Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırmasına gazeteci Cemal Ersen'den çarpıcı bir yorum geldi.

Ersen, Milliyet'teki yazısında özetle şu ifadelere yer verdi:

"Portekizli teknik adam büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe’de kulübün anahtarını teslim aldı.
Teslim aldı diyorum, düne kadar başarılarıyla değil, söylem ve eylemleri ile bir kibir abidesi olarak herkese tepeden baktı ve tüm camianının tepkisini çekti.
Oysa Portekizli hoca sarı-lacivertli taraftarın yıllar süren şampiyonluk hasretini bitirip, kulübü Avrupa’da marka haline getirecek, kalıcı başarıların temelini atacak ve İstanbul serüveni uzun soluklu olacaktı.
Lakin beklenen büyük devrim, hüsranla sonuçlandı ve fiyaskoya dönüştü.

Gelelim Mourinho’nun 452 günlük serüveninde başarısızlığı dışında konuşulan vukuatlarına; Galatasaray derbisinden sonra rakip takım kulübesini hedef alarak “maymun gibi zıpladılar” ifadesini kullandı, ırkçılıkla suçlandı.
“Herkes Türkiye’de nasıl bir lig olduğunu biliyor. Çok gri ve kötü kokuyor” diyerek ligi ve hakemleri alenen aşağıladı.
İngiliz basınına yaptığı “Türkiye’de insanlar skandaldan hoşlanıyor” açıklaması büyük tepki çekti.
Galatasaray’a kaybettiği kupa maçı bitiminde rakip takımın hocası Okan Buruk’un burnunu sıktı. Dünya medyasına malzeme oldu.
Bunlar normal mi?
Diyelim ki örnekler, Portekizli’nin kariyerine çizik yediği sezonda öfke kontrolünü yitirmesinden kaynaklandı. Benfica maçı arefesinde zehir zembelek ifadelerle kendi başkanı ve yönetimini suçlayıp, elenme ihtimaline kılıf uydurma kurnazlığına ne demeli?
Bu tavır bardağı taşıran damlaydı. Jose Mourinho kendisine verilen sözler tutumadığı için sınırları aştıysa, Fenerbahçe yönetimi krize yol açan nedenleri camiaya açıklamakla yükümlüdür.

Mourinho futbol dünyasında hâlâ “özel biri” olabilir. Gelişi gibi gidişi de büyük ses getirdi.
Fakat Türkiye’deki macerası hiç hoş anımsanmayacaktır. Portekizli’nin kötü mirasının faturası ve milyonlarca euroluk kayıplar ise biz bize kaldığımıza göre Ali Koç’a yazılacaktır."

