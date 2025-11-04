Fenerbahçe'de yönetimi sevindiren karar: Hepsini bağışladı

Derbi galibiyetinin ardından Fenerbahçe'de primler hesaplara yattı. Jhon Duran gelen parayı Futbol Akademisi'ne bağışladı.

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş’a konuk olan Fenerbahçe sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 32’de İsmail Yüksek, 45+3’te Marco Asensio ve 83’te Jhon Duran kaydetti.

Acun Ilıcalı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski golcüsünü kaptı: Resmen açıkladıAcun Ilıcalı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski golcüsünü kaptı: Resmen açıkladı

FARK 4 PUANA İNDİ

Alınan bu galibiyetle beraber 25 puana ulaşan Fenerbahçe, 2. sıraya yükseldi ve lider Galatasaray ile farkı 4’e indirdi.

jhon-duran-dan-prim-72da2-800.webp

PRİMLER HESAPLARA YATTI

HT Spor’da yer alan habere göre; Sadettin Saran ve yönetim kurulu, galibiyetin ardından söz verilen primleri hesaplara yatırdı.

2024/11/08/hbfb.jpg

GELEN PARAYI FUBOL AKADEMİSİ’NE BAĞIŞLADI

Haberde ayrıca Fenerbahçe’ye galibiyet golünü getiren Jhon Duran’ın gelen primi, Futbol Akademisi’ne bağışladığı ifade edildi. Kolombiyalı forvetin bu hamlesi yönetim tarafından sevinçle karşılandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

