Fenerbahçe'de yönetimi sevindiren karar: Hepsini bağışladı

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş’a konuk olan Fenerbahçe sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 32’de İsmail Yüksek, 45+3’te Marco Asensio ve 83’te Jhon Duran kaydetti.

FARK 4 PUANA İNDİ

Alınan bu galibiyetle beraber 25 puana ulaşan Fenerbahçe, 2. sıraya yükseldi ve lider Galatasaray ile farkı 4’e indirdi.

PRİMLER HESAPLARA YATTI

HT Spor’da yer alan habere göre; Sadettin Saran ve yönetim kurulu, galibiyetin ardından söz verilen primleri hesaplara yatırdı.

GELEN PARAYI FUBOL AKADEMİSİ’NE BAĞIŞLADI

Haberde ayrıca Fenerbahçe’ye galibiyet golünü getiren Jhon Duran’ın gelen primi, Futbol Akademisi’ne bağışladığı ifade edildi. Kolombiyalı forvetin bu hamlesi yönetim tarafından sevinçle karşılandı.