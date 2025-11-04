Acun Ilıcalı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski golcüsünü kaptı: Resmen açıkladı

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski golcüsüyle anlaştı, anlaşmayı resmen açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi, İngiliz takımı Hull City'nin sahibi, televizyoncu Acun Ilıcalı son transferini açıkladı.

Acun Ilıcalı, televizyonunda yayınlanacak 2026 Ünlüler – All Star sezonuna katılacak yeni ismin Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Mert Nobre olduğunu duyurdu.

Ilıcalı “Efsane futbolcu Mert Nobre, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Survivor 2026 kadrosunda daha önce Bayhan, Dilan Çıtak Tatlıses ve Keremcem gibi ünlü isimlerin de yer alacağı açıklanmıştı.

3 SEZON FENERBAHÇE, 5 SEZON BEŞİKTAŞ

Mert Nobre, 2003-2006 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymiş, 107 maçta 55 gol atmıştı.

Daha sonra Beşiktaş'a geçen Mert Nobre, 181 maçta 50 kez fileleri havalandırmıştı.

Brezilyalı futbolcu Türkiye'de Mersin İdmanyurdu, Kayserispor, Erzurumspor ve Gençlerbirliği'nde de forma giydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

