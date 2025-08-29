Fenerbahçe'de Yılmaz Vural sesleri

Benfica karşısında alınan yenilgi sonrası acil olarak toplanan Fenerbahçe Yönetim Kurulu, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

TARAFTARLAR YILMAZ VURAL’I İSTİYOR

Portekizli teknik adamın ayrılığı sonrası yerine gelecek isim için tartışmalar başlarken taraftarların tercihi Yılmaz Vural oldu.

Yılmaz Vural’ın Fenerbahçe sevgisini hatırlatan taraftarlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda deneyimli teknik adamın bu zor dönemde başa geçmesi gerektiğini savundu.

Fenerbahçeli taraftarlar Yılmaz Vural'ı istiyor

YILMAZ VURAL NE DEMİŞTİ?

Daha önce Fenerbahçe’nin başına geçmek istediğini söyleyen Yılmaz Vural, "Fenerbahçe'nin başına geçmeyi çok istiyorum ama olmadı” sözlerini sarf etmişti.