Fenerbahçe'de Tedesco'dan Samsunspor toplantısı

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

“EKSİKLİKLERİMİZİ ZAMANLA VE ÇALIŞARAK ÇÖZECEĞİZ”

Karşılaşma öncesi oyuncuları ile bir toplantı yapan Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, "Son iki maçımızı kazandık. Bunlar bizim için önemli zaferlerdi. Zor bir süreçten geçtiğimiz dönemde kazanmak tabii ki çok önemli. Eksiklerimiz var, bunları zamanla ve çalışarak çözeceğiz. Şu anda bizim düşünmemiz gereken tek şey kazanmak. Kazanarak devam edersek gelecek haftalara daha da umutla bakarız" dedi.

Samsunspor maçı öncesi toplantı

“RAKİBE DEĞİL KENDİ OYUNUMUZA ODAKLANALIM”

Rakiplerinin eksikliklerini hatırlatan İtalyan teknik adam, "Biz bunları düşünmemeliyiz. Sahaya çıktığınız ilk andan itibaren galibiyeti düşünmelisiniz. Rakibe değil, kendi oyunumuza odaklanalım. Daha iyi olabilmek için galibiyet serisini sürdürmeliyiz" sözlerini sarf etti.

