Fenerbahçe'de sözleşmesini tek taraflı feshetti: Kulüpten sert açıklama

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe’de taraftarları şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Sarı-lacivertliler sosyal medyadan yaptıkları duyuru ile Dominique Malonga’nın haksız bir şekilde sözleşmeyi feshettiğini duyurdu.

Fenerbahçe’den konuya dair yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularından Dominique Malonga, kulübümüz ile arasında geçerli olan profesyonel oyuncu sözleşmesini, tek taraflı ve haklı bir sebebe dayanmaksızın feshetmiştir. Bu süreçte, kulübümüzün uğradığı her türlü maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla ilgili tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.