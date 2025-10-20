Fenerbahçe'de sözleşmesini tek taraflı feshetti: Kulüpten sert açıklama

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nda Dominique Malonga sözleşmesini feshetti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe’de taraftarları şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

“TEK TARAFLI VE HAKLI BİR SEBEBE DAYANMAKSIZIN”

Sarı-lacivertliler sosyal medyadan yaptıkları duyuru ile Dominique Malonga’nın haksız bir şekilde sözleşmeyi feshettiğini duyurdu.

Dominique Malonga Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti

Fenerbahçe’den konuya dair yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularından Dominique Malonga, kulübümüz ile arasında geçerli olan profesyonel oyuncu sözleşmesini, tek taraflı ve haklı bir sebebe dayanmaksızın feshetmiştir. Bu süreçte, kulübümüzün uğradığı her türlü maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla ilgili tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

