Fenerbahçe'de özel görüşme: Sadettin Saran takdir topladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular, özel çocukları Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ağırladı.

35 ÇOCUK FENERBAHÇE İLE DOLU BİR GÜN GEÇİRDİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan gelen 35 misafir, Fenerbahçe ile dolu bir gün yaşadı.

HEDİYE PAKETLERİ DAĞITILDI

Tesislerde başkan Sadettin Saran ve futbolcularla bir araya gelen özel çocuklara, sponsorlardan gelen hediye paketleri dağıtıldı.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Çocuklarla yakından ilgilenen Saran ve futbolcular, onlarla vakit geçirip, bol bol fotoğraf çektirdi.

DERBİDE DE İKRA'YI AĞIRLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz pazar günü oynanan Galatasaray derbisinde de 6 Şubat depremzedesi İkra'yı ağırlamıştı.