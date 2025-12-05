Fenerbahçe'de özel görüşme: Sadettin Saran takdir topladı

Fenerbahçe'de özel görüşme: Sadettin Saran takdir topladı
Yayınlanma:
Fenerbhaçe Başkanı Sadettin Saran, Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan gelen 35 çocuğu konuk etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular, özel çocukları Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ağırladı.

35 ÇOCUK FENERBAHÇE İLE DOLU BİR GÜN GEÇİRDİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan gelen 35 misafir, Fenerbahçe ile dolu bir gün yaşadı.

Mert Hakan Yandaş'ın bahis savunması ortaya çıktıMert Hakan Yandaş'ın bahis savunması ortaya çıktı

HEDİYE PAKETLERİ DAĞITILDI

Tesislerde başkan Sadettin Saran ve futbolcularla bir araya gelen özel çocuklara, sponsorlardan gelen hediye paketleri dağıtıldı.

kkldv.jpg

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Çocuklarla yakından ilgilenen Saran ve futbolcular, onlarla vakit geçirip, bol bol fotoğraf çektirdi.

2024/11/08/hbfb.jpg

DERBİDE DE İKRA'YI AĞIRLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz pazar günü oynanan Galatasaray derbisinde de 6 Şubat depremzedesi İkra'yı ağırlamıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Spor
Galatasaray'a sakatlık şoku: İkinci yarıya çıkamadı
Galatasaray'a sakatlık şoku: İkinci yarıya çıkamadı
Galatasaray'a Leroy Sane müjdesi
Galatasaray'a Leroy Sane müjdesi
TFF takvimi açıkladı: Derbi tarihi netleşti
TFF takvimi açıkladı: Derbi tarihi netleşti