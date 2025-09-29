Fenerbahçe'de ıslıklanan Talisca'dan olay paylaşım

Fenerbahçe'de ıslıklanan Talisca'dan olay paylaşım
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, penaltı atışı öncesi ıslıklanması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve galibiyet hasretine son verdi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri penaltıdan Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski attı.

Savic'ten hakem tepkisi: Ligin seviyesinin altındaSavic'ten hakem tepkisi: Ligin seviyesinin altında

ANDERSON TALISCA ISLIKLANDI

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, kullandığı penaltı öncesi taraftarlar tarafından ıslıklandı.

PAYLAŞIM YAPTI

Bu durum sonrası Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Talisca'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir.

Tekrar ettiklerinle bir kimlik yaratırsın. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır."

AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİBİ NICE

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında Fransız ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile oynadığı ilk maçta rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

Nice ise Roma'ya 2-1 kaybetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

