Fenerbahçe'de ıslıklanan Talisca'dan olay paylaşım

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve galibiyet hasretine son verdi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri penaltıdan Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski attı.

Savic'ten hakem tepkisi: Ligin seviyesinin altında

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, kullandığı penaltı öncesi taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Bu durum sonrası Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Talisca'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir.



Tekrar ettiklerinle bir kimlik yaratırsın. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır."