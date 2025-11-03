Fenerbahçe'de Ederson'a müjde

Fenerbahçe'de Ederson'a müjde
Yayınlanma:
Fenerbahçe forması giyen Ederson, Brezilya Milli Takımı'na davet aldı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen kaleci Ederson, Brezilya milli takımına davet edildi.

SENEGAL VE TUNUS MAÇLARI İÇİN KADRODA OLACAK

Brezilya Futbol Federasyonundan konuya dair yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ancelotti, 15 ve 18 Kasım'da Senegal ve Tunus ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunu açıkladı" ifadelerine yer verildi.

Ederson, ekim ayında oynanan Güney Kore ve Japonya maçları için davet almış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Fenerbahçe maçı öncesi sakatlıkFenerbahçe maçı öncesi sakatlık

YERİNE JOHN VICTOR ÇAĞRILMIŞTI

32 yaşındaki kalecinin yerine milli takımda ise Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor çağrılmıştı.

2024/11/08/hbfb.jpg

FENERBAHÇE'DE KALEYE TARIK ÇETİN GEÇMİŞTİ

Fenerbahçe'de de bir süre forma giyemeyen Ederson'un yerine kaleye Tarık Çetin geçmişti.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Spor
'Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hatası'
'Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hatası'
Süper Lig'de ayrılık resmen açıklandı
Süper Lig'de ayrılık resmen açıklandı