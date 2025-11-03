Fenerbahçe'de Ederson'a müjde

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen kaleci Ederson, Brezilya milli takımına davet edildi.

SENEGAL VE TUNUS MAÇLARI İÇİN KADRODA OLACAK

Brezilya Futbol Federasyonundan konuya dair yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ancelotti, 15 ve 18 Kasım'da Senegal ve Tunus ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunu açıkladı" ifadelerine yer verildi.

Ederson, ekim ayında oynanan Güney Kore ve Japonya maçları için davet almış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık

YERİNE JOHN VICTOR ÇAĞRILMIŞTI

32 yaşındaki kalecinin yerine milli takımda ise Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor çağrılmıştı.

FENERBAHÇE'DE KALEYE TARIK ÇETİN GEÇMİŞTİ

Fenerbahçe'de de bir süre forma giyemeyen Ederson'un yerine kaleye Tarık Çetin geçmişti.