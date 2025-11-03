Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık

Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık
Yayınlanma:
Fenerbahçe'yi konuk edecek Viktoria Plzen'de Karel Spacil sakatlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. 6 Kasım Perşembe günü Çekya’da oynanacak olan mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.

VIKTORIA PLZEN’DE SAKATLIK

Karşılaşma öncesi Çekya Ligi’nde Teplice ile kozlarını paylaşan Viktoria Plzen’e kötü bir haber geldi. Viktoria Plzen’in 22 yaşındaki orta saha Karel Spacil yaşadığı sakatlık sonrası sekerek oyundan çıktı.

37e9b014-85cc-4f9e-bae0-52ac7c5d7349.jpg

“ELLERİNDEN GELENİ YAPACAKLAR”

Öğrencisinin sakatlığına dair konuşan Viktoria Plzen'in teknik direktörü Martin Hysky, "Daha ayrıntılı bir sonuç gerekiyor. Doktorlarımız ve fizyoterapistlerimizin, perşembe günü Fenerbahçe ile oynanacak Avrupa Ligi maçında sahada olabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum” sözlerini sarf etti.

2024/11/08/hbfb.jpg

PERFORMANSI

Bu sezon Viktoria Plzen formasıyla 20 maça çıkan Karel Spacil 4 gol ve 2 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
