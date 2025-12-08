Fenerbahçe'de bir futbolcu daha kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan sonra bir futbolcunun daha kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.

Fenerbahçe'de çatlaklar dışa vurdu: Futbol ter dökmeyenleri affetmedi

Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü"

RODRİGO BECAO KİMDİR?

Tam adı Rodrigo Nascimento França'dır.

1996 doğumlu Brezilyalı futbolcudur.

Futbol kariyerine Esporte Clube Bahia altyapısında başlamış ve 2015 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükselmiştir. Bahia'da 18 maça çıkıp 1 gol kaydetmiştir.

2018-2019 sezonunda Rusya'nın CSKA Moskova takımına kiralık olarak transfer olmuştur ve burada 28 maça çıkmıştır.

2019 yılında İtalyan kulübü Udinese'ye transfer olmuş ve 2023 yılına kadar burada forma giymiştir. Udinese'de 127 maça çıkıp 6 gol atmıştır.

Becao, 2023 yılında da Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

Brezilyalı futbolcu uzun süredir kadroda yer bulamıyordu.

