Hacıosmanoğlu ile Sadettin Saran zirvesi: Penaltı krizi

Hacıosmanoğlu ile Sadettin Saran zirvesi: Penaltı krizi
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bugün kritik bir toplantıda bir araya geliyor. Gündemde Galatasaray maçında yaşanan penaltı tartışması ve hakem hataları var.

Süper Lig'in 15. haftasında yaşanan hakem hataları gündeme bomba gibi düşerken maç sonu kulüpler adeta isyan ettiler.
Türk futbolunda tansiyon bir türlü düşmüyor.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek.
Görüşmenin ana konusu, Galatasaray - Samsunspor maçının son dakikalarında yaşanan tartışmalı penaltı kararı olacak. Toplantıda son haftada yaşanan ve birçok takımı mağdur eden hakem kararları da konuşulacak!

2024/11/08/hbfb.jpg

SADETTİN SARAN HACIOSMANOĞLU'NDAN NE İSTEYECEK?

Başkan Saran’ın, ABD’den dönen Hacıosmanoğlu’ndan maçın hakemi Mehmet Türkmen ve VAR hakemi Onur Özütoprak hakkında disiplin işlemlerinin başlatılmasını talep etmesi bekleniyor. Ayrıca Saran'ın MHK ile ilgili sıkıntıları da dile getirmesi bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin detaylı bir sunum hazırladığı ve hakem hatalarını tek tek raporladığı da ifade edildi.

Hacıosmanoğlu'nun kimlerle hesaplaşacağını açıkladıHacıosmanoğlu'nun kimlerle hesaplaşacağını açıkladı

SARAN'DAN FLAŞ ÇIKIŞ

Başakşehir maçı sonrası konuşan Saran, takımın mücadele anlayışını vurgularken hakem kararlarına tepki göstermişti:

Seçim zamanında ‘Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım oluşturacağız.’ dedik ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştirdik. Fakat dün yaşananlar camiamızı hem çok şaşırttı hem de çok üzdü. Bizi çekmeye çalıştıkları yere biz gelmemek için elimizden geleni yapacağız. Sayın başkanın doğruyu yapacağına inanıyoruz.

dfssfwsrde.jpg
Saran - Hacıosmanoğlu zirvesinden çıkacak sonuç merakla bekleniyor

HACIOSMANOĞLU'NDAN HESAPLAŞMA SÖZLERİ

ABD’de kura çekimi sırasında konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise sert ifadeler kullanmıştı:

Güzel bir kura çektik. Bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım.

İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşma salonundan vaadini açıkladı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Spor
Myriam Sylla: Madem dansa kalktık dans edeceğiz
Myriam Sylla: Madem dansa kalktık dans edeceğiz
İrfan Can Kahveci sürprizi: Harekete geçtiler
İrfan Can Kahveci sürprizi: Harekete geçtiler