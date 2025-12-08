Hacıosmanoğlu ile Sadettin Saran zirvesi: Penaltı krizi

Süper Lig'in 15. haftasında yaşanan hakem hataları gündeme bomba gibi düşerken maç sonu kulüpler adeta isyan ettiler.

Türk futbolunda tansiyon bir türlü düşmüyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmenin ana konusu, Galatasaray - Samsunspor maçının son dakikalarında yaşanan tartışmalı penaltı kararı olacak. Toplantıda son haftada yaşanan ve birçok takımı mağdur eden hakem kararları da konuşulacak!

SADETTİN SARAN HACIOSMANOĞLU'NDAN NE İSTEYECEK?

Başkan Saran’ın, ABD’den dönen Hacıosmanoğlu’ndan maçın hakemi Mehmet Türkmen ve VAR hakemi Onur Özütoprak hakkında disiplin işlemlerinin başlatılmasını talep etmesi bekleniyor. Ayrıca Saran'ın MHK ile ilgili sıkıntıları da dile getirmesi bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin detaylı bir sunum hazırladığı ve hakem hatalarını tek tek raporladığı da ifade edildi.

Hacıosmanoğlu'nun kimlerle hesaplaşacağını açıkladı

SARAN'DAN FLAŞ ÇIKIŞ

Başakşehir maçı sonrası konuşan Saran, takımın mücadele anlayışını vurgularken hakem kararlarına tepki göstermişti:

Seçim zamanında ‘Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım oluşturacağız.’ dedik ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştirdik. Fakat dün yaşananlar camiamızı hem çok şaşırttı hem de çok üzdü. Bizi çekmeye çalıştıkları yere biz gelmemek için elimizden geleni yapacağız. Sayın başkanın doğruyu yapacağına inanıyoruz.

Saran - Hacıosmanoğlu zirvesinden çıkacak sonuç merakla bekleniyor

HACIOSMANOĞLU'NDAN HESAPLAŞMA SÖZLERİ

ABD’de kura çekimi sırasında konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise sert ifadeler kullanmıştı:

Güzel bir kura çektik. Bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım.