Fenerbahçe'de 4374 gün sonra Şampiyonlar Ligi gelişmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica’yı konuk ediyor.

4374 GÜN SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ

Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarı başlarken 4374 gün sonra Kadıköy’de Şampiyonlar Ligi müziği çaldı.

İLK 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.



Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Rios, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.

MERT MÜLDÜR DÖNDÜ

Feyenoord maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Mert Müldür, Benfica karşısında ilk 11’e döndü.

KEREM AKTÜRKOĞLU SÜRPRİZİ

Bir süredir Fenerbahçe’ye transfer olmak istediği bilinen ve tarafların bonservis bedelinde anlaşmasını bekleyen Kerem Aktürkoğlu da Benfica tarafında maça ilk 11’de başladı.