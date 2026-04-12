Fenerbahçe'de 4 gollü galibiyetin ardından Tedesco soyunma odasında uyardı

Yayınlanma:
Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Domenico Tedesco maç sonu soyunma odasında bir konuşma yaptı. İtalyan teknik adam, Çaykur Rizespor maçına odaklanmalarını istedi.

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 45+1’de Kante, 60 ve 87’de Talisca, 62’de ise Nene kaydetti.

GALATASARAY’I TAKİBİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, lider Galatasaray’ı takibi sürdürdü. Sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla puan farkını 1’e düşürdü.

“HEDEF RİZE MAÇI”

Karşılaşmanın ardından soyunma odasında futbolcularına bir konuşma yapan Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor maçına odaklanmalarını istedi.

Tedesco’nun maç sonu konuşmasını anlatan Ahmet Konanç, “Tedesco, Kayseri maçının ardından soyunma odasında bir uyarıda bulunuyor: 'Galatasaray maçını kesinlikle düşünmüyorsunuz. Hedef, cuma günü oynayacağımız Rize maçı' diyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

