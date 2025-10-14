Fenerbahçe yine kaybetti: İşler iyi gitmiyor
EuroLeague’in 4. haftasında son şampiyon Fenerbahçe Beko sahasında Dubai Basket ile karşı karşıya geldi.
TEMSİLCİMİZ FARKLI MAĞLUP OLDU
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibine 93-69’luk skorla mağlup oldu.
ÜST ÜSTE 3. MAĞLUBİYET
Bu sonuçla birlikte temsilcimiz ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Dubai Basket ise ligde 2. galibiyetini elde etti.
DETAYLAR
Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa)
Fenerbahçe Beko: Wilbekin 7, Jantunen 4, Hall 10, Colson 12, Birch, Metecan Birsen 4, Baldwin 12, Melli 3, Tarık Biberovic 4, Zagars 7, Onuralp Bitim 6, Melih Mahmutoğlu
Dubai Basketbol: Bacon 21, Prepelic 13, Kabengele 26, Wright 7, Petrusev 11, Abass 2, Bertans 13, Kamenjas, Armstrong, Dangubic
1. Periyot: 20-25
Devre: 31-46
3. Periyot: 48-71
2 teknik faulle oyun dışı kalan: Dk. 35.33 Baldwin (Fenerbahçe Beko)
Kaynak:Haber Merkezi / AA