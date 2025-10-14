Fenerbahçe yine kaybetti: İşler iyi gitmiyor

Fenerbahçe yine kaybetti: İşler iyi gitmiyor
Yayınlanma:
Dubai Basket'i konuk eden Fenerbahçe Beko parkeden 93-69'luk skorla mağlup ayrıldı.

EuroLeague’in 4. haftasında son şampiyon Fenerbahçe Beko sahasında Dubai Basket ile karşı karşıya geldi.

TEMSİLCİMİZ FARKLI MAĞLUP OLDU

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibine 93-69’luk skorla mağlup oldu.

n-fnfgnk-lgh.jpg

ÜST ÜSTE 3. MAĞLUBİYET

Bu sonuçla birlikte temsilcimiz ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Dubai Basket ise ligde 2. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun vakit kaybetmediFenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun vakit kaybetmedi

DETAYLAR

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 7, Jantunen 4, Hall 10, Colson 12, Birch, Metecan Birsen 4, Baldwin 12, Melli 3, Tarık Biberovic 4, Zagars 7, Onuralp Bitim 6, Melih Mahmutoğlu

Dubai Basketbol: Bacon 21, Prepelic 13, Kabengele 26, Wright 7, Petrusev 11, Abass 2, Bertans 13, Kamenjas, Armstrong, Dangubic

1. Periyot: 20-25

Devre: 31-46

3. Periyot: 48-71

2 teknik faulle oyun dışı kalan: Dk. 35.33 Baldwin (Fenerbahçe Beko)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Spor
Milliler Gürcistan'a gol olup yağdı: Dünya Kupası yolunda büyük avantaj
Milliler Gürcistan'a gol olup yağdı: Dünya Kupası yolunda büyük avantaj
Serdal Adalı'dan seçim mesajı
Serdal Adalı'dan seçim mesajı