Fenerbahçe yenildi: Ama Ergin Ataman'dan gelen haberle sevindi

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) normal sezonun bitimine 1 hafta kala ilk 6'yı garantiledi ve play off'lara kaldı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin 37. haftasında konuk ettiği İspanyol ekibi Real Madrid'e 74-69 mağlup oldu. Ancak günün diğer maçında Valencia Basket, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u sahasında 102-84 mağlup edince, Fenerbahçe'nin normal sezonu ilk 6 sırada bitirmesi kesinleşti. Sarı-lacivertliler böylece play off'u garantilemiş oldu.

Fenerbahçe Beko Real Madrid'e kayıp: Üst üste 5. yenilgi

Real Madrid de Fenerbahçe Beko karşısında aldığı bu galibiyetle play off'a kalmayı başardı.

Organizasyonda daha önce Olympiakos ile Valencia Basket, play off biletini cebine koymuştu.

JASIKEVICIUS: MEMNUNUM

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Real Madrid’e yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Jasikevicius, şunları söyledi:

“Öncelikle Sergio’yu ve Real Madrid’i tebrik ediyorum. Aslında çok iyi bir basketbol karşılaşması oldu. Ben oyuncularımın maça yaklaşımından ve sergiledikleri efordan çok memnunum. EuroLeague’in en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Bu akşam galibiyeti belirleyen detaylardı. Maç içerisinde iki kez önemli avantaj sağladık ama belirli bölümlerde konsantrasyonumuz düştüğünde zorlandık.

Rakibin soktuğu ve bizim kaçırdığımız önemli atışlar vardı. Tekrardan altını çizmek istiyorum. Takımımın oyuna yaklaşımından ve savaşma ruhundan oldukça memnunum. Böyle oynamaya devam edersek Fenerbahçe basketbolunu tekrar ortaya koyabiliriz.

Şu an rakibi düşünmek ve üzerinde konuşmak için doğru bir zaman değil. Benim için öncelik; bir an önce oyuncularımı geri, takım olarak da ivme kazanmak.

Bugün sahadaki oyuncuların rollerini uygulamada ve oyun planımızda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Mağlubiyetin sebebi roller değil, detaylardı. Özellikle dördüncü çeyrek rakibin aldığı kararlar ve Trey Lyles’ı kullanmaları belirleyici oldu. Bizim ise aldığımız kararlar doğru değildi.

Anlamamız gereken Real Madrid’in nasıl hücum potansiyelinin olduğu. Onlar son birkaç karşılaşmada 88 sayı buluyorlardı, bugün onları 74 sayıda tutmayı başardık. Eğer mağlubiyetin nedeni olarak bu tarafa bakıyor olursak doğru bir iş yapmış olmayız.

Brandon Boston JR. harika bir performans gösterdi. Aslında bu sene bunu birkaç kez görmüştük. Fenerbahçe'de oynayan oyuncuların ve Brandon’ın bu gibi performansları istikrarlı bir şekilde göstermeleri gerekiyor. Dediğim gibi harika bir performanstı. Şimdi ise onun bu performansının devam ettirmesini bekleyeceğiz.

Karamsar olmak bizi etkilemiyor. Soyunma odası bizim gizli alanımız. Burada yaşananlar burada saklı kalıyor. Ben koç olarak ilk sıradayken takımımdan neler beklediğimi ve neler söylediğimi biliyorum. Birçok farklı nedenden dolayı bunların olacağını biliyorduk. Aslında bakarsınız geç oldu ama biz hiçbir sorunu mazeret olarak kullanmıyoruz. Bizim için şu an en önemli olan şey sezonun son bölümü olan 2 ayda en iyi durumumuza tekrar ulaşmak ve en iyi performansımıza geri dönmek.”