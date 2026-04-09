Fenerbahçe Beko Real Madrid'e kayıp: Üst üste 5. yenilgi

EuroLeague'in 37’nci haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk ettiği maçtan 69-74 mağlup ayrıldı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki mücadeleyi Robert Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Letonya) ve Marcin Kowalski (Polonya) hakem üçlüsü yönetti. Fenerbahçe Beko maça; Melli, Horton-Tucker, Tarık Biberoviç, Jantunen ve Hall İlk 5’iyle çıkarken Real Madrid ise; Campazzo, Okeke, Hezonja, Tavares, Feliz ilk 5’iyle parkeye çıktı.

İLK YERIYI GERİDE KAPADI

Karşılıklı sayılarla başlayan ve dengeli bir skorla devam eden ilk periyodun son 25 saniyesine 19-19 beraberlikle girilirken Bonzie Colson’un girmeyen son saniye üçlüğünde potadan seken topu tipleyen Nicola Melli takımını 21-19 öne geçirdi ve ilk çeyrek skorunu ilan etti. 2’nci periyoda Silva’nın pota altı sayısıyla başlayan Fenerbahçe Beko çeyreğin ilk 2 dakikasında 8 sayı üreterek rakibini mola almaya zorladı. Bu dakikadan sonra savunma direncini kaybeden Fenerbahçe Beko, ilk yarının bitimine 5.57 kala farkın 1 sayıya kadar inmesine engel olamadı:29-28. Ardından konuk ekip Tavares’in basketiyle skor üstünlüğünü ele geçirdi: 29-30. Fenerbahçe Beko son 1 dakikasına 40-34 geride girdiği ilk yarıdan bu skorla geride ayrıldı.

FENERBAHÇE SONUNU GETİREMEDİ

2’nci yarıya Melli’nin 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko uzun süre rakibini yakalamaya çalıştığı çeyreğin bitimine 2.51 kala Boston’un basketiyle skora dengeyi getirmeyi başardı: 51-51. Sarı-lacivertli takım çeyrek bitimine 2.08 kala Melli’nin 3 sayılık basketiyle öne geçti: 54-51. Skoru koruyan Fenerbahçe Beko son periyoda 58-54 önde girdi.
Son periyotta skoru dengelemeye çalışan konuk ekip maçın bitimine 5.56 kala Lyles’ın bulduğu basketle beraberliği yakaladı: 60-60. Son dakikaları büyük çekişmeyle geçen maçın son 1 dakikasına 72-66 geride giren Fenerbahçe Beko maçtan 69-74 mağlup ayrıldı.

BAŞKAN SARAN MAÇI NBA AVRUPA HEYETİYLE BİRLİKTE İZLEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran maçı NBA Avrupa Direktörü George Aivazoglou ve beraberindeki heyetle birlikte salonda takip etti. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

