Fenerbahçe yeni transferini sağlık kontrollerinden geçirdi
Yayınlanma:
Fenerbahçe'ye transfer olan Dorgeles Nene, sağlık kontrollerinden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde öncelikle kan tetkikleri yapılan futbolcunun sağlık kontrollerinin ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam ettiği aktarıldı.

Efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle kontrollerin tamamlandığı kaydedildi.

"BÜYÜK BİR FIRSAT"

Fenerbahçe'ye transferi sonrası bir açıklama yapan Malili futbolcu, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte olmak benim için büyük bir şans. Benim için Jose Mourinho ile çalışabilecek olmak büyük bir fırsat. Onun ne kadar büyük bir teknik direktör olduğunu bütün dünya biliyor. Ben de onun tecrübelerinden faydalanıp burada hem kendimi geliştireceğim hem de kulübüme katkılar sağlayacağım" dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

