Fenerbahçe yeni anlaşmayı açıkladı

Fenerbahçe, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamayla yeni anlaşmasını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Dünya çapında fitness ve wellness teknolojilerinin öncüsü Technogym, sporu bir yaşam biçimine dönüştürme vizyonuyla Kulübümüzün resmi iş ortakları arasına katıldı.

Türkiye'de ilk kez, bir spor kulübü taraftarına özel sağlıklı yaşam uygulamasını hayata geçiriyor. Bu özel iş birliğiyle taraftarlarımız, dijital bir wellness deneyimine adım atıyor.

Technogym’in yenilikçi teknolojisiyle geliştirilen mobil uygulama sayesinde kullanıcılar:

* ⁠Technogym Checkup ekipmanının sunduğu yapay zeka destekli teknoloji ile detaylı vücut kompozisyonu analizlerini gerçekleştirebilecek,

* Kişisel antrenman programlarını oluşturabilecek,

* Performanslarını ve programlarını anlık olarak takip edebilecek,

* Fenerbahçe’ye özel içeriklerle etkileşime geçebilecek.

Bu uygulama, taraftarlarımıza yalnızca maç günlerinde değil, günün her anında sporla iç içe olma ve Fenerbahçe ruhunu daha güçlü hissetme imkânı sunuyor.

Uygulama 1 Kasım 2025 (bugün) tarihinde kullanıma açılacaktır.