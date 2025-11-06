Fenerbahçe Viktaria Plzen karşısında: İşte ilk 10! Tedesco 1'ine karar veremedi

Avrupa'da Galatasaray'ın müthiş Ajax galibiyetinden sonra gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz bu gece deplasmanda Çekya'nın Viktoria Plzen takımı ile karşılaşacak.

Mesta Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak maçın hakemi Hollandalı Allard Lindhout. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart maçlarını da kazandı. Temsilcimiz sahaya yine galibiyet için çıkacak.

VIKTORIA PLZEN-FENERBAHÇE İLK 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sahaya süreceği ilk 11'den 10 ismi belirlediği, 1'i için ise son kararını maç öncesi vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Tedesco UEFA Avrupa Ligi öncesi uyardı

Tedesco'nun santrfor bölgesinde En-Nesyri ile Duran arasında tercih yapacağı belirtildi.

Sarı lacivertli takımın bu gece sahaya şu kadroyla çıkması bekleniyor:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri (Duran).

Viktoria Plzen'in ise muhtemel 11'i şöyle:

Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Havel, Cerv, Spacil (Markovic), Memic, Souare, Adu, Durosinmi.