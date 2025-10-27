Fenerbahçe ve Galatasaray peşini bırakmıyor

Yayınlanma:
Ezeli rekabet transferde de sürüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, Frank Anguissa'nın peşinde.

İtalya’dan gelen son haberlere göre, Süper Lig’in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, Napoli forması giyen Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Zambo Anguissa için transfer yarışına girdi.
İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, iki kulüp de 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY ÖNDE

Galatasaray, sezon başında da gündemine aldığı Anguissa için yeniden girişimlere başladı. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda orta sahaya takviye isteyen yönetim, oyuncuyu kiralık olarak kadroya katma formülünü değerlendiriyor.
Napoli’nin talep ettiği 30 milyon euro bonservis bedeli, sarı-kırmızılılar için yüksek bulunuyor.

FENERBAHÇE BEKLEMEDE

Napoli ile Anguissa arasında sözleşme uzatma görüşmeleri sürerken, taraflar henüz anlaşma sağlayamadı. Bu belirsizlik, Fenerbahçe cephesinde umutları artırdı. Sarı-lacivertliler, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor ve transfer için devreye girmiş durumda.

ANGUISSA'NIN PERFORMANSI:

Bu sezon Napoli formasıyla 11 maçta 3 gol, 2 asist.

Geçtiğimiz sezon 37 resmi maçta 6 gol, 5 asist.

Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşadı.

Antonio Conte tarafından “dokunulmaz oyuncu” olarak görülüyor.

Frank Anguissa’nın geleceği, sadece Napoli değil İstanbul’daki ezeli rekabetin de gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

