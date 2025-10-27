Ahmet Çakar Galatasaray Göztepe maçındaki bahis iddiasını açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahis açıklamalarını üzerine ilginç bir iddiayı gündeme getirdi.

Osimhen'in ayrılık planı ortaya çıktı: Galatasaraylıları çıldırtacak iddia

Galatasaray – Göztepe maçında hakemin sürpriz bir kararla VAR’a gittiğini hatırlatan Ahmet Çakar, bahis oynanmış olabileceğini belirtti.

Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün oynanan Galatasaray - Göztepe maçında defans oyuncusunun vurduğu topa yardımcı hakem yanılarak ofsayt tespiti yapmış olabilir. Pozisyon gol olunca VAR inceledi. Somut verisi olan (defans oyuncusunun açıkça topla oynaması) bu tür pozisyonlarda VAR, hakemi monitöre çağırmaz. Kulaklıktan gerekli açıklamayı yapar ve karar düzeltilir. Ama ne oldu? VAR protokolüne aykırı olarak hakem izlemeye davet edildi. Şimdi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamasından sonra akla gelen soru, bu maç için 'Hakem VAR a çağırılacak' diye bahis oynayan var mı? Bahis oynayanlar içinde hakem var mı?"