Fenerbahçe UEFA'ya başvurdu: Resmi açıklama yapıldı

Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile oynadıkları maçın hakemi hakkında UEFA'ya başvuru yaptıklarını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı.

Temsilcimiz, maçın son dakikalarında Jhon Duran'ın ceza sahası içinde yerde kalması sonrası penaltı beklemiş, ancak hakem Allard Lindhout, VAR incelemesi sonrası devam kararı vermişti.

FENERBAHÇE'DEN UEFA'YA BAŞVURU

Fenerbahçe, hakem Lindhout'u tutarsız yönetim sergilediği sebebiyle UEFA'ya şikayet ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzeň FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout’un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA’ya resmî başvurusunu yapmıştır.

Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA’nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir.

Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

