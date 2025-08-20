Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi

Yayınlanma:
Fenerbahçe, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile kritik bir maça çıkacak. Maç öncesi Fenerbahçe taraftarlarına müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe, bu akşam saat 22.00'de UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek. Sarı-lacivertli taraftarların tribünleri doldurması beklenen bu önemli mücadele öncesi en büyük soru işaretlerinden biri de ulaşımdı.

fenerbahce.jpg

EK SEFERLER DÜZENLENECEK

Marmaray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla taraftarlara müjdeli haberi verdi. Yapılan duyuruda, "Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22'de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Fenerbahçe-Benfica karşılaşması nedeniyle Marmaray Gebze-Halkalı hattında ek tren seferleri düzenlenecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, maç bitiş saatine göre ayarlanmış ek seferlerin saat ve durak bilgileri de detaylı bir şekilde paylaşıldı. Bu sayede, Söğütlüçeşme istasyonunu kullanacak olan on binlerce taraftar, maç sonrası evlerine dönebilecek. Paylaşılan tarifeye göre seferler gece geç saatlere kadar devam edecek.

marmaray.png

Marmaray, açıklamasını "Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dileriz" notuyla tamamladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
