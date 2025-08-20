Fenerbahçe son maça kaldı: Kadıköy'de gol sesi çıkmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NU ALKIŞLADILAR

Bir süredir Fenerbahçe ile görüşen Benficalı Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından alkışlarla karşılandı.

BENFICA 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekipte Florentino, 71. dakikada Anderson Talisca’ya yaptığı müdahale nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

FENERBAHÇE’NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Sarı-lacivertlilerin 82. dakikada kaydettiği gol ise ofsayt nedeniyle iptal edildi.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Eşleşmenin galibi 27 Ağustos Çarşamba günü Estadio De Luz’da oynanacak olan mücadele ile belli olacak.

TURU GEÇEN GRUPLARA KALACAK

Turu geçecek olan taraf, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalacak. Elenen takım ise yoluna Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.