Fenerbahçe son kez Benfica'ya çalıştı

Benfica'ya konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında yarın Portekiz'in Benfica ekibine konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Estadio da Luz'daki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve istasyon çalışmasıyla devam etti.

Eğlenceli anların yaşandığı antrenmanda futbolcular yarı sahada çift kale maç yaptı. İdman şut çalışmasıyla tamamlandı.

BENFICA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Benfica-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

Sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yazdıracak. Ancak mağlup olması halinde ise UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

