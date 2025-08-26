Fenerbahçe son kez Benfica'ya çalıştı
Benfica'ya konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında yarın Portekiz'in Benfica ekibine konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Estadio da Luz'daki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve istasyon çalışmasıyla devam etti.
Eğlenceli anların yaşandığı antrenmanda futbolcular yarı sahada çift kale maç yaptı. İdman şut çalışmasıyla tamamlandı.
BENFICA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Benfica-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.
Sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yazdıracak. Ancak mağlup olması halinde ise UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.