Fenerbahçe şampiyonluk için kolları sıvadı: Sadettin Saran'dan olağanüstü karar

Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, olağanüstü toplantı kararı aldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybı sonrası şampiyonluk için kolları sıvadı.

Süper Lig’de son olarak Kayserispor’a konuk olan Fenerbahçe sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın puan kaybetmesiyle farkı 2’ye indirdi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ KOLLARI SIVADI

Şampiyonluk umutları yeşeren sarı-lacivertliler, kalan 5 maçını da kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor. SporOn Youtube kanalında konuşan Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi kolları sıvadı.

“SADETTİN SARAN TOPLANTIYA ÇAĞIRDI”

Yönetimin olağanüstü toplanma kararı aldığını belirten Sercan Hamzaoğlu, “Öncelikle Fenerbahçe yönetim kurulu bugün olağanüstü toplanma kararı aldı. 13.30'da herkesi kulübe çağırdı. Sayın Sadettin Saran ve bu toplantının tek gündem maddesi şampiyonluk hoca Samandıra oyuncular nasıl bir yol haritası izleyeceğiz eylem planımız ne olacak bunun toplantısı için tüm herkesi kulübe çağırdı ve toplantıdan sonra hocayla ve futboldan sorumlu yöneticiler de ayrı bir toplantı yapacaklar” ifadelerini kullandı.

“5 MAÇLIK ÖZEL ŞAMPİYONLUK PRİMİ”

5 maç için prim kararı alındığını vurgulayan Sadettin Saran, “Fenerbahçe yönetimi 5 maçlık özel bir şampiyonluk paketi primi hazırlayacak. Bugün yönetim kurulu beraber oturup bir karar alacaklar ve bu eylemden sonra da hocaya ve oyunculara tebliğ yapılacak” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Spor
Burak Yılmaz maç biter bitmez istifa etti
Burak Yılmaz maç biter bitmez istifa etti
1. Lig ekibi bitime 3 hafta kala küme düştü
1. Lig ekibi bitime 3 hafta kala küme düştü
Amedspor sahasında 2 puan bıraktı
Amedspor sahasında 2 puan bıraktı