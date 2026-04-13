Fenerbahçe şampiyonluk için kolları sıvadı: Sadettin Saran'dan olağanüstü karar

Süper Lig’de son olarak Kayserispor’a konuk olan Fenerbahçe sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın puan kaybetmesiyle farkı 2’ye indirdi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ KOLLARI SIVADI

Şampiyonluk umutları yeşeren sarı-lacivertliler, kalan 5 maçını da kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor. SporOn Youtube kanalında konuşan Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi kolları sıvadı.

“SADETTİN SARAN TOPLANTIYA ÇAĞIRDI”

Yönetimin olağanüstü toplanma kararı aldığını belirten Sercan Hamzaoğlu, “Öncelikle Fenerbahçe yönetim kurulu bugün olağanüstü toplanma kararı aldı. 13.30'da herkesi kulübe çağırdı. Sayın Sadettin Saran ve bu toplantının tek gündem maddesi şampiyonluk hoca Samandıra oyuncular nasıl bir yol haritası izleyeceğiz eylem planımız ne olacak bunun toplantısı için tüm herkesi kulübe çağırdı ve toplantıdan sonra hocayla ve futboldan sorumlu yöneticiler de ayrı bir toplantı yapacaklar” ifadelerini kullandı.

“5 MAÇLIK ÖZEL ŞAMPİYONLUK PRİMİ”

5 maç için prim kararı alındığını vurgulayan Sadettin Saran, “Fenerbahçe yönetimi 5 maçlık özel bir şampiyonluk paketi primi hazırlayacak. Bugün yönetim kurulu beraber oturup bir karar alacaklar ve bu eylemden sonra da hocaya ve oyunculara tebliğ yapılacak” sözlerini sarf etti.