Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti: Kerem Benfica'ya galibiyeti getirdi
Benfica'ya konuk olan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geldi.
KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ
Estadio De Luz’da oynanan mücadelede Benfica, temsilcimizi 1-0 mağlup etti. Ev sahibinin golünü 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
ANDERSON TALISCA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Sarı-lacivertlilerde, Anderson Talisca, 79 ve 82. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.
NELSON SEMEDO SAKATLANDI
Nelson Semedo ise 17. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Oyuncunun durumu yapılacak testler sonucunda belli olacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE VEDA
Golsüz eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında Benfica’ya mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.