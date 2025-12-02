Fenerbahçe sakatlığı açıkladı: Ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildi
Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklamada basketbolcu Onuralp Bitim'in sakatlığı açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü, internet sitesinden kötü haberi duyurdu.
Yapılan açıklamada basketbol takımının oyuncusu Onuralp Bitim'in sakatlandığı duyuruldu.
İŞTE AÇIKLAMA
Açıklama şöyle:
"Oyuncumuz Onuralp Bitim, Milli Takımımızın 27 Kasım tarihinde Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmada sağ ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun yapılan detaylı kontrollerinin ardından ayak bileği bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Onuralp Bitim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."
26 yaşında ve 1.98 boyundaki Onuralp Bitim, Fenerbahçe'den önce Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Bursaspor, Chicago Bulls'ta da forma giymişti.