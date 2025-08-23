Fenerbahçe rahat kazandı: Kocaelispor'u devirdi
Yayınlanma:
Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Kocaelispor’u konuk etti.
SÜPER LİG’DEKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 3-1 kazandı ve bu sezon Süper Lig’deki ilk galibiyetini aldı.
GOLLER SKRINIAR, BROWN VE TALISCA’DAN
Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 5. Dakikada Milan Skriniar, 51. Dakikada Archie Brown ve 66. Dakikada Anderson Talisca kaydetti.
Kocaelispor’un tek golü ise 22. Dakikada Bruno Petkovic’den geldi.
FENERBAHÇE 4 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 4'e yükseltti.
Sarı-lacivertlilerin Alanyaspor ile oynayacağı maç Avrupa maçlarından dolayı ertelenmişti.
Kocaelispor ise üçüncü maçından da galibiyet alamadı.
SIRADAKİ RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ
Fenerbahçe, Süper Lig’de bir sonraki maçında Gençlerbirliği’ne konuk olacak.
Kocaelispor ise sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.