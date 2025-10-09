Fenerbahçe Opet Euroleague'in tozunu attırdı

Kadınlar EuroLeague 2025 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Opet, Macaristan deplasmanında DVTK Hun-Therm’i 89-58 gibi farklı bir skorla mağlup ederek turnuvaya iddialı bir giriş yaptı.

Sarı - Lacivertliler, hem hücumda hem savunmada sergilediği dengeli oyunla dikkat çekti.

Fenerbahçe Opet’in galibiyetinde skor yükü dengeli biçimde dağıldı:

Iliana Rupert: 16 sayı

Sevgi Uzun: 14 sayı

Emma Meesseman: 13 sayı

Alperi Onar: 12 sayı

Bu dört isim, takımın hücumda ritmini belirleyen oyuncular oldu.

ALLEMAND DİKKAT ÇEKTİ

Belçikalı oyun kurucu Julie Allemand, 7 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle sahanın en etkili isimlerinden biri oldu. Takımın temposunu yönlendiren Allemand, hem pas trafiğinde hem savunma katkısında öne çıktı.

BILLINGS'TEN 9 SAYI

Amerikalı uzun Monique Billings, 9 sayı ve 6 ribauntluk performansıyla pota altında etkili bir oyun sergiledi. Özellikle ikinci çeyrekteki savunma katkısıyla farkın açılmasında rol oynadı.

RAKİP VALENCIA

Fenerbahçe Opet, EuroLeague’deki ikinci maçında 16 Ekim’de İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçtaki yüksek tempo ve moralle yola devam eden Sarı - Lacivertliler, grup aşamasında liderlik hedefliyor.

DVTK Huntherm: 58 - Fenerbahçe Opet: 89

Salon: DVTK Arena

Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Jan Baloun (Çekya), Aurimas Borusas (Litvanya)

DVTK Huntherm: Nina Aho 5, Lelik 6, Grigalauskyte 11, Ginzo 13, Takacs 10, Tyra Aho, Miklos 3, Poczkodi, Smuda 10, Toman

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 14, Allen 8, Meesseman 13, Rupert 16, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 5, İdil Saçalır 1, Alperi Onar 12, Tilbe Şenyürek 4, Billings 9

1. Periyot: 19-22, Devre: 26-39, 3. Periyot: 45-62