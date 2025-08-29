Fenerbahçe Mourinho'yu gönderdi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü

Fenerbahçe ayrılık açıklaması

BENFICA MAÇI ÖNCESİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sarı-lacivertliler son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Benfica'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Portekizli teknik adamın karşılaşma öncesinde yönetim ile ilgili sarf ettiği sözler camianın büyük tepkisine yol açmıştı. Transfer süreci ile ilgili yönetimi eleştiren Jose Mourinho, "Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak... Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum" demişti.