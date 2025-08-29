Fenerbahçe Mourinho'yu gönderdi

Fenerbahçe Mourinho'yu gönderdi
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü

jose-mourinho-ayrilik-001.png
Fenerbahçe ayrılık açıklaması

BENFICA MAÇI ÖNCESİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sarı-lacivertliler son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Benfica'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Portekizli teknik adamın karşılaşma öncesinde yönetim ile ilgili sarf ettiği sözler camianın büyük tepkisine yol açmıştı. Transfer süreci ile ilgili yönetimi eleştiren Jose Mourinho, "Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak... Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Spor
Ahmet Çakar Mourinho'nun yakalandığı hastalığı açıkladı
Ahmet Çakar Mourinho'nun yakalandığı hastalığı açıkladı
Türk 'Football Manager Bağımlılarının' hikayesi! En alttan zirveye: South Cestos FC
Türk 'Football Manager Bağımlılarının' hikayesi! En alttan zirveye: South Cestos FC