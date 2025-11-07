Fenerbahçe maçında pankart skandalı: Şaşkına çeviren açıklama

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.

Ancak maçtan çok, tribünlerde açılan ırkçı pankart gündem oldu. Üzerinde asker figürü bulunan ve Çekçe “Vojna s Turkem musi bejt” (Türklerle savaş olmalı) yazılı pankart, hem Türkiye’de hem Avrupa’da büyük tepki çekti.

Viktoria Plzen'in resmi hesabından yapılan paylaşım

CEZA BEKLENİYOR

UEFA’nın ırkçılığa karşı tavizsiz tutumu göz önüne alındığında, Viktoria Plzen’e para cezası veya tribün kapatma cezası verilmesi olasılığı konuşuluyor. Daha önce benzer olaylarda, Rangers’a 30 bin euro para cezası, Bayern Münih’e tribün kapatma ve Ferençvaroş’a hem para cezası hem tribün kapatma gibi yaptırımlar uygulanmıştı.

Skandal pankarta tepkiler büyüyor

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Çeklerin açtığı pankarta Türk futbolseverler büyük tepki gösterdiler. Özellikle de sosyal medyadan tepkilerini dile getiren Türk taraftarlar UEFA'yı etiketleyerek skandal pankartı için işlem başlatılması çağrısında bulundular.

Bu hakem alkol kontrolünden geçmeli: Fenerbahçe'nin penaltısını resmen yedi

ŞAŞKINA ÇEVİREN AÇIKLAMA

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Viktoria Plzen Teknik Direktörü Martin Hysky, pankartla ilgili soruya doğrudan yanıt vermedi. Ancak kulübün medya sorumlusu Vaclav Hanzlik, pankartın “Aslan Asker Şvayk” adlı kitaptan alıntı olduğunu ve savaş çağrısı içermediğini savundu ve şunları söyledi:

Bu birebir 'Aslan Asker Şvayk' kitabından bir alıntıdır.

Türk ile savaş olmalı dediğinde Türk'e karşı değil Türk ile savaş demektir. Aslında esprili bir yaklaşım savaş anlamı içermiyor.

Bu, kitaptan bir alıntıdır.

Üzerinde çok durmamak gerekir diye düşünüyorum.

Açıklama kamuoyunu tatmin etmedi.

Vaclav Hanzlik'ten şaşkına çeviren pankart savunması

Viktoria Plzen Teknik Direktörü Martin Hysky sahadaki mücadeleyle ilgili takımının performansından memnun olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

Ofansif olarak üstün oynadık, çok korner kullandık ama gole çeviremedik. Ederson çok iyi bir maç çıkardı.

TARTIŞMALI KARAR!

Fenerbahçe cephesinde ise maçın son dakikasındaki penaltı pozisyonu tartışma yarattı.

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun rotasyonu da dikkat çekti.