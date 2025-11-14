Fenerbahçe maçında açılan skandal pankartın cezası belli oldu
UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe, Çekya’da Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.
Ancak maçın önüne geçen olay tribünlerde yaşandı.
Plzen taraftarları, asker görseli bulunan ve üzerinde “Vojna s Turkem musi bejt” (Türklerle savaş olmalı) yazılı pankart açtı.
Fenerbahçe maçında pankart skandalı: Şaşkına çeviren açıklama
SKANDAL PANKARTA SKANDAL SAVUNMA!
Çek ekibinin basın sorumlusu Vaclav Hanzlik, pankartın Jaroslav Hašek’in ünlü savaş karşıtı romanı “Aslan Asker Şvayk”tan alıntı olduğunu savundu. Ancak UEFA, bu açıklamayı kabul etmedi ve pankartı ırkçı içerik olarak değerlendirdi.
CEZA BELLİ OLDU
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Viktoria Plzen’e, 15 bin euro para cezası ve bir sonraki UEFA maçında tribün kapatma cezası verdi.
FENERBAHÇE'YE AĞIR FATURA
Skandal pankartın açıldığı maçta Fenerbahçe’ye daha ağır yaptırım gelmesi ise büyük tepki topladı. Aynı maçta Fenerbahçe taraftarlarının davranışları nedeniyle ceza yağdı:
Ayrımcı davranışlar → 15 bin euro
Deplasman taraftarlarına bilet yasağı
Tribün cezası → 2 yıl denetimli erteleme (ilk taşkınlıkta yürürlüğe girecek)
Bununla birlikte Fenerbahçe’ye dört farklı olaydan ek ceza kesildi:
Takımın uygunsuz davranışı → 8 bin euro
Taraftarın stadyumda verdiği zarar → 15 bin euro
Meşale yakılması → 15 bin euro
Sahaya madde atılması → 25 bin euro
Toplamda Fenerbahçe’nin cezası 78 bin euroya ulaştı.
Bu rakam, Plzen’e verilen cezanın beş katı oldu.
İSYAN ETTİREN KARAR
Bu karar, UEFA’nın ırkçılığa karşı tutumundaki çifte standardı göz önüne serdi. Fenerbahçe'ni aldığı ağır ceza ise Sarı Lacivertli taraftarları isyan ettirdi.