Fenerbahçe maçında açılan skandal pankartın cezası belli oldu

Viktoria Plzen deplasmanında açılan ırkçı pankart sonrası Çek ekibine 15 bin euro ceza geldi. UEFA'nın aynı maçta Fenerbahçe’ye toplamda 78 bin euro ve deplasman yasağı vermesi ise tepki topladı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe, Çekya’da Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.
Ancak maçın önüne geçen olay tribünlerde yaşandı.
Plzen taraftarları, asker görseli bulunan ve üzerinde “Vojna s Turkem musi bejt” (Türklerle savaş olmalı) yazılı pankart açtı.

Fenerbahçe maçında pankart skandalı: Şaşkına çeviren açıklamaFenerbahçe maçında pankart skandalı: Şaşkına çeviren açıklama

SKANDAL PANKARTA SKANDAL SAVUNMA!

Çek ekibinin basın sorumlusu Vaclav Hanzlik, pankartın Jaroslav Hašek’in ünlü savaş karşıtı romanı “Aslan Asker Şvayk”tan alıntı olduğunu savundu. Ancak UEFA, bu açıklamayı kabul etmedi ve pankartı ırkçı içerik olarak değerlendirdi.

2025/11/07/plzen.png

CEZA BELLİ OLDU

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Viktoria Plzen’e, 15 bin euro para cezası ve bir sonraki UEFA maçında tribün kapatma cezası verdi.

2025/11/07/pankart-plzen-fenerbahce-43-644312.webp

FENERBAHÇE'YE AĞIR FATURA

Skandal pankartın açıldığı maçta Fenerbahçe’ye daha ağır yaptırım gelmesi ise büyük tepki topladı. Aynı maçta Fenerbahçe taraftarlarının davranışları nedeniyle ceza yağdı:

Ayrımcı davranışlar → 15 bin euro

Deplasman taraftarlarına bilet yasağı

Tribün cezası → 2 yıl denetimli erteleme (ilk taşkınlıkta yürürlüğe girecek)

Bununla birlikte Fenerbahçe’ye dört farklı olaydan ek ceza kesildi:

Takımın uygunsuz davranışı → 8 bin euro

Taraftarın stadyumda verdiği zarar → 15 bin euro

Meşale yakılması → 15 bin euro

Sahaya madde atılması → 25 bin euro

Toplamda Fenerbahçe’nin cezası 78 bin euroya ulaştı.

Bu rakam, Plzen’e verilen cezanın beş katı oldu.

İSYAN ETTİREN KARAR

Bu karar, UEFA’nın ırkçılığa karşı tutumundaki çifte standardı göz önüne serdi. Fenerbahçe'ni aldığı ağır ceza ise Sarı Lacivertli taraftarları isyan ettirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

