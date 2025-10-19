Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Statta hakeme ne olduğunu açıkladı

Süper Lig’de Fenerbahçe’ye konuk olan Fatih Karagümrük sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Ekol TV yayınına bağlanan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Süleyman Hurma’nın açıklamaları şu şekilde:

"Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? Fenerbahçeli futbolcular hakemi baskı altına alın diye sürekli taraftarlarını uyardı. Hakemde baskı altında kaldı. Penaltı olup olmadığını bana sormayın, tüm Türkiye gördü. Sadece o pozisyon değil rakip aleyhine de kartlarını kullanmadı."

“NE SÖYLENİRSE AZ KALIR”

"Söylenecek bir şey yok. Sözlerimizin kıymet-i harbiyesi yok. Büyük takımlarımız ne istiyorsa o oluyor, hakemlerimiz de yapıyor. Söylemeyle... Ben onu söyledim, bunu söyledimle olmuyor maalesef, keşke olabilse. Keşke ülkemizde bütün ömrünü spora vermiş, kazandığı her şeyi spora vermiş insanlar olarak bir şeyler söylediğimizde kamuoyunda yer tutsa ama tutmayacak. Fenerbahçeli futbolcular, elleriyle taraftara 'hakemi baskı altına alın' diye işaret yapıyor. Böyle bir şey yok. Büyük takımların statlarında, bir insan evladının maçı düzgün yönetme zaten şansı yok, imkansız bir şey. Böyle mutlu olsunlar. Zevk vermek için oynuyorduk, onu da yapamıyoruz. Ne söylense az kalır, ne söylense anlamı yok."

“BÜYÜK TAKIMLARIMIZ HER ŞEYİ İSTİYOR”

"Artık konu mankeni bile değiliz. Maçlardan, yenilgilerden sonra konuşmaktan bıktım. 35 senedir bu işi yapıyorum. Bu konularda zayıf olan tarafta oldum. İnsanın bir direnci var. Bugünkü maç değil, büyük takımlarımız her şeyi istiyor, hiçbir şeyle tatmin olmuyorlar. Fanatikler her durumda kendilerini haklı görürler, bunlar her durumda kendilerini haklı görüyorlar. Kendi arzularını adalet görüyorlar."

"BU BASKIYA BİR İNSANIN DAYANMASI MÜMKÜN DEĞİL”

"Hakemlere de diyecek bir şey bulamıyorum. Onlar da bu ülkede yaşıyorlar. Bu baskıya bir insanın dayanması mümkün değil."

“KULÜPLER BİRLİĞİ’NDE BÜYÜK TAKIMLAR NE İSTERSE O”

"Kulüpler Birliği'nde büyük takımlar ne isterse o konuşuluyor. Onların arzusu gündemdir. Onların arzusu dışındaki gündemler umurlarında bile değil. Zaten Kulüpler Birliği'ne katılmıyorum. Bütün gücümle düşünce üretmeye, Türk futbolu için bir şeyler yapmaya gayret ettim. 10-15 senedir MHK yapısıyla ilgili projeler getirdik. Naklen yayın dağılımıyla ilgili projeler getirdik. Takım sayılarıyla ilgili projeler getirdik. Stadyumlardaki ticari alanlarla ilgili projeler getirdik. Hiçbirisi umurlarında değil."