Fenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılar

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Dinamo Kiev’den Oleksandr Syrota’yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeşil-siyahlılardan transfere dair yapılan açıklamada "Büyük camiamıza hoş geldin Syrota. Futbolcu Oleksandr Syrota'nın kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Dinamo Kiev ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

26 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezonu Maccabi Haifa’da kiralık olarak geçiren Ukraynalı stoper çıktığı 26 maçta 2 gol kaydetti.

TAYFUR BİNGÖL’Ü DE TRANSFER ETTİLER

Kocaelispor daha öncesinde yaptığı bir açıklama ile de Beşiktaş’tan Tayfur Bingöl’ü transfer ettiğini açıklamıştı.

FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAKLAR

Süper Lig’de henüz puan almayı başaramayan Kocaelispor’un sıradaki rakibi Fenerbahçe olacak. Mücadele 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak.