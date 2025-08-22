Fenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılar

Fenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılar
Yayınlanma:
Fenerbahçe'ye konuk olacak Kocaelispor, Oleksandr Syrota’yı transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Dinamo Kiev’den Oleksandr Syrota’yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeşil-siyahlılardan transfere dair yapılan açıklamada "Büyük camiamıza hoş geldin Syrota. Futbolcu Oleksandr Syrota'nın kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Dinamo Kiev ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

26 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezonu Maccabi Haifa’da kiralık olarak geçiren Ukraynalı stoper çıktığı 26 maçta 2 gol kaydetti.

TAYFUR BİNGÖL’Ü DE TRANSFER ETTİLER

Kocaelispor daha öncesinde yaptığı bir açıklama ile de Beşiktaş’tan Tayfur Bingöl’ü transfer ettiğini açıklamıştı.

FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAKLAR

Süper Lig’de henüz puan almayı başaramayan Kocaelispor’un sıradaki rakibi Fenerbahçe olacak. Mücadele 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Spor
Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını açıkladı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını açıkladı