Fenerbahçe Konyaspor maçında haberi aldı: Babası kalp krizi geçirdi stadı terk etti

Fenerbahçe-Konyaspor maçında Konyasporlu Yasir Subaşı, babasının kalp krizi geçirdiği haberini soyunma odasında aldı. Stadı hemen terkeden Yasir hastaneye gitti.

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-0 yendiği maçta dramatik bir olay yaşandı.

Konyasporlu Yasir Subaşı'nın babası Namık Kemal Subaşı kalp krizi geçirdi.

Maçın 85. dakikasında oyuna giren Yasir Subaşı, haberi maçtan sonra soyunma odasında aldı.

Konyasporlu futbolcunun stadı hemen hastaneye gitmek için terk ettiği belirtildi.

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da maçtan sonra "Yasir Subaşı'nın babasının kalp krizi geçirdiği haberini aldık. Geçmiş olsun diyoruz" dedi.

KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Konyaspor Kulübü de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Yasir Subaşı’nın babası Namık Kemal Subaşı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakıma alınmıştır. Namık Kemal Subaşı’ya Allah’tan şifa diliyor, Yasir Subaşı başta olmak üzere ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

