Fenerbahçe kendi evinde rahat kazandı
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Saat 21.30'da başlayan karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Karşılaşmayı, canlı anlatımla halktv.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kalarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe, ikinci maçında sahasında ligin yeni takımlarından Kocaelispor'la karşılaştı.

Saat 21.30'da başlayan mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetti.

Bu sezon yaptığı transferlerle kadrsonu güçlendiren sarı lacivertiler, 10 yıllık Süper Lig şampyonluğu hasretini noktalamak istiyor.

Ligin ilk haftasında ligin güçlü ekiplerinden Göztepe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda karşılaştığı Benfica ile sahasında golsüz berabere kaldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Brown, Semedo, Fred, İsmail, Oğuz Aydın, Talisca, Duran, En-Nesyri.

KOCAELİSPOR: Jovanovic, Appindangoye, Dijksteel, Syrota, Haidara, Show, Tarkan, Jo, Can Keleş, Mendes, Petkovic.

CANLI ANLATIM

1' - Maç başladı

*****

5' Gol: Fenerbahçe 1 - 0 Kocaelispor: Milan Škriniar

Karşılaşmada dakikalar 4'ü gösterdiğinde Talisca'nın serbest vuruştan ceza sahasına

Fenerbahçe dakikalar 5'i gösterdiğinde Çağlar Söyüncü tarafından yapılan ortayı iyi değerlendiren Milan Škriniar, yakın mesafeden kalenin sol tarafına yaptığı sert vuruşla sarı lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.

*****

22' Gol: Fenerbahçe 1 -1 Kocaelispor: Bruno Petkovic

Fenerbahçe'nin bu sezonki ilk golünü kaydeden Milan Skriniar, Bruno Petkovic'e yaptığı faulle körfez ekibi, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş hakkı kazandı.

Topun başına geçen Bruno Petkovic, skoru eşitleyen golü kaydetti.

*****

36' Karşılaşmada ilk sarı kart çıktı: Can Keleş

*****

45' İLK YARI SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin baskısıyla geçen ilk yarının son anlarında İsmail Köybaşı'nın çektiği şutta kaleci hata yapmadı.

Başka gol sesinin çıkmadığı karşılaşmanın ilk dilimi 1-1 eşitlikle noktalandı.

*****

46' İKİNCİ YARI SARI KARTLA BAŞLADI

Oyuna ikinci yarıda dahil olan Kocaelispor futbolcusu Tayfur Bingöl sarı kart gördü.

*****

51' Gol: Fenerbahçe 2 - 1 Kocaelispor: Archie Brown

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in uzaktan çektiği şutu savunma karşıladı.

Sarı lacivertlilerin yeni transferi Archie Brown, dönen topu yerden uzak direğe ortalayan Jhon Duran'nın pasını iyi değerlendirdi ve topu boş kaleye yuvarladı.

Fenerbahçe, yeni transferlerinin gol ve asistiyle ile skoru 2-1'e getirdi.

*****

66' Gol: Fenerbahçe 3 - 1 Kocaelispor: Talisca

******

68' Fenerbahçe'de golün ardından oyuncu değişiklikleri

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho Jhon Duran yerine Szymanski'yi, Semedo yerine ise Mert Müldür'ü oyuna aldı.

*****

76' Talisca'nın ikinci golü VAR'dan döndü

Fenerbahçe maçta baskısının her geçen dakika artırmaya devam ederken, Talisca'nın 76. dakikada takımını 4-1 öne geçirdiği gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.

*****

90+5' HAKEM SON DÜDÜĞÜ ÇALDI

Hakem Mehmet Türkmen, nefesleri kesen karşılaşmanın son düdüğünü çaldı.

Fenerbahçe, büyük çoğunluğunu üstün oynadığı karşılaşmayı, Milan Škriniar, Archie Brown ve Talisca'nın golüyle 3-1 galibiyetle noktaladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

