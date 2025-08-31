Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı

Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Milli futbolcunun saat 21.00 sularında İstanbul'a varması bekleniyor. Oyuncuya, Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi eşlik ediyor.

FENERBAHÇE'Yİ ELEYEN GOLÜ ATTI

Benfica formasıyla sadece 1 sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu burada çıktığı 58 maçta 17 gol 13 asist kaydetti. Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında attığı golle Fenerbahçe'nin turnuvadan elenmesine neden oldu.