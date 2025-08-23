Fenerbahçe imzayı attırdı: Premier Lig'den transferi açıkladı

Fenerbahçe, West Ham United'dan Edson Alvarez'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden West Ham United’da forma giyen Edson Alvarez’i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Fenerbahçe’den transfere dair yapılan açıklamada “Edson Alvarez’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

edson-alvarez.jpg
Edson Alvarez

"DÜŞÜNDÜĞÜMDEN DAHA BÜYÜK BİR KULÜP"

İmza töreninin ardından bir açıklama yapan Edson Alvarez, “Öncelikle teşekkür ederim. Son birkaç gündür hem kulübün hem de taraftarların ilgisi inanılmazdı. Fenerbahçe’ye gelmeden önce çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum fakat buraya geldiğim ilk andan itibaren şunu gördüm ki Fenerbahçe düşündüğümden çok daha büyük bir kulüp. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce takımımla antrenman yapmak, stadımızda taraftarlarımızla tanışıp onların önünde maça çıkmak istiyorum” sözlerini sarf etti.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

