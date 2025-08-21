Fenerbahçe için geliyor: İstanbul'da olacağı tarih belli oldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Edson Alvarez, İstanbul'a geliyor.
Sarı-lacivertliler, West Ham United forması giyen Edson Alvarez ile anlaşma sağladı.
Transfer, satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşecek.
İSTANBUL'A GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU
TRT Spor'da yer alan habere göre; Edson Alvarez, Fenerbahçe'ye transferi için cuma günü İstanbul'a gelecek.
ANLAŞMA DETAYLARI
27 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kasasından 2 milyon euro kiralama bedeli çıkacak.
Fenerbahçe ve West Ham arasında yapılan anlaşmaya göre; yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu 22 milyon euro.
Ancak bu opsiyon zorunlu olmayacak.
Fenerbahçe, Edson Alvarez için 4.5 milyon euro maaş ödeyecek.
31 MAÇTA 1 ASİST YAPTI
Geçen sezon İngiliz ekibiyle 31 maça çıkan Alvarez, 1 asist yaptı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kaynak:TRT Spor