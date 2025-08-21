Fenerbahçe için geliyor: İstanbul'da olacağı tarih belli oldu

Sarı-lacivertliler, West Ham United forması giyen Edson Alvarez ile anlaşma sağladı.

Transfer, satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşecek.

İSTANBUL'A GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

TRT Spor'da yer alan habere göre; Edson Alvarez, Fenerbahçe'ye transferi için cuma günü İstanbul'a gelecek.

ANLAŞMA DETAYLARI

27 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kasasından 2 milyon euro kiralama bedeli çıkacak.

Fenerbahçe ve West Ham arasında yapılan anlaşmaya göre; yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu 22 milyon euro.

Ancak bu opsiyon zorunlu olmayacak.

Fenerbahçe, Edson Alvarez için 4.5 milyon euro maaş ödeyecek.

31 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

Geçen sezon İngiliz ekibiyle 31 maça çıkan Alvarez, 1 asist yaptı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.