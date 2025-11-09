Fenerbahçe gol oldu yağdı: Şampiyonluk yarışı iyice kızıştı

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, sahadan 4-2’lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 38’de Asensio, 40 ve 50’de Dorgeles Nene, 63’te ise Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kayserispor’un golleri ise 53 ve 75’te Onugha ile geldi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI İYİCE KIZIŞTI

Galatasaray’ın Kocaelispor’a tek golle mağlup olduğu haftada Fenerbahçe bu galibiyetle şampiyonluk yarışını iyice kızıştırdı.

PUAN FARKI 1’E İNDİ

28 puana yükselen Fenerbahçe, ezeli rakibinin sadece 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. 9 puandaki Kayserispor ise 17. sırada kaldı.

DETAYLAR

Hakemler: Ozan Ergün, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, Fred, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Zecorner Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Hosseini, Denswil, Carole, Bennasser, Mane, Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Onugkha