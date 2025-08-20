Fenerbahçe Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Yayınlanma:
Sultanlar Ligi'nde yeni sezonun fikstürü belli oldu.

Türkiye’nin en prestijli kadın voleybol organizasyonu olan Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu için geri sayım sona erdi.

İstanbul Fişekhane’de düzenlenen kura çekimiyle birlikte, 14 takımın mücadele edeceği yeni sezonun ilk hafta karşılaşmaları resmen açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri, kulüp temsilcileri ve medya mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, sezonun derbi tarihleri de netleşti.

Vodafone Sultanlar Ligi 5 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezonun ilk yarısı 14 Aralık Pazar günü sona erecek.
İkinci yarı maçları 3 Ocak 2026 Cumartesi günü başlayıp, normal sezon 14 Mart Cumartesi günü tamamlanacak.
Ligde play-off müsabakaları nisan ayında oynanacak.

sultanlarligifikstur.jpg

sultanlarligifikstur1.jpg

İŞTE SULTANLAR LİGİ'NDEKİ ÖNEMLİ MAÇLAR:

1. Hafta Zeren - Vakıfbank

3. Hafta Eczacıbaşı - Vakıfbank

3. Hafta Zeren - Fenerbahçe

4. Hafta Vakıfbank - Galatasaray

5. Hafta Eczacıbaşı - Fenerbahçe

6. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray

9. Hafta Eczacıbaşı - Zeren

10. Hafta Fenerbahçe - Vakıfbank

10. Hafta Zeren - Galatasaray

12. Hafta Eczacıbaşı - Galatasaray

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

