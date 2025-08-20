Fenerbahçe Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Türkiye’nin en prestijli kadın voleybol organizasyonu olan Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu için geri sayım sona erdi.
İstanbul Fişekhane’de düzenlenen kura çekimiyle birlikte, 14 takımın mücadele edeceği yeni sezonun ilk hafta karşılaşmaları resmen açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri, kulüp temsilcileri ve medya mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, sezonun derbi tarihleri de netleşti.
Vodafone Sultanlar Ligi 5 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezonun ilk yarısı 14 Aralık Pazar günü sona erecek.
İkinci yarı maçları 3 Ocak 2026 Cumartesi günü başlayıp, normal sezon 14 Mart Cumartesi günü tamamlanacak.
Ligde play-off müsabakaları nisan ayında oynanacak.
İŞTE SULTANLAR LİGİ'NDEKİ ÖNEMLİ MAÇLAR:
1. Hafta Zeren - Vakıfbank
3. Hafta Eczacıbaşı - Vakıfbank
3. Hafta Zeren - Fenerbahçe
4. Hafta Vakıfbank - Galatasaray
5. Hafta Eczacıbaşı - Fenerbahçe
6. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray
9. Hafta Eczacıbaşı - Zeren
10. Hafta Fenerbahçe - Vakıfbank
10. Hafta Zeren - Galatasaray
12. Hafta Eczacıbaşı - Galatasaray