Fenerbahçe finalde Beşiktaş'ı devirdi: Ali Koç dönemi şampiyonlukla bitti

Yayınlanma:
38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain'i 85-83 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko ile her iki organizasyonu da ikinci sırada bitirmeyi tamamlayan Beşiktaş Gain, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE BEKO ŞAMPİYON

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko, rakibini 85-83 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler kupaya uzandı.

ARA VERİLDİ

Son çeyreğin bitimine 5 dakika kala 3. Anons yapılırken hakem soyunma odasına giderek maça ara verdi. Olayların yatışması ile maça devam edildi.

Fenerbahçe Beşiktaş maçına ara verildi: Hakemler soyunma odasına gittiFenerbahçe Beşiktaş maçına ara verildi: Hakemler soyunma odasına gitti

ALİ KOÇ’UN SON KUPASI

Geçtiğimiz Pazar gününde seçimi kaybeden Fenerbahçe’de Ali Koç dönemi şampiyonluk ile sona erdi.

KADROLAR

Fenerbahçe: Bacot, Metecan, Baldwin IV, Melli, Emre, Melih, Tarık Biberovic, Onuralp, Jantunen, Devon Hall, Zagars, Birch.

Beşiktaş: Mathews, Dotson, Berk Uğurlu, Yiğit, Conor Morgan, Lemar, Canberk, Yiğit, Emir, Anthony Brown, Vitto Brown, Zizic.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

