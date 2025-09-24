Fenerbahçe Beşiktaş maçına ara verildi: Hakemler soyunma odasına gitti

Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko ile her iki organizasyonu da ikinci sırada bitirmeyi tamamlayan Beşiktaş Gain, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşı karşıya geliyor.

HAKEMLER SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede son çeyrek oynanırken sürpriz bir olay yaşandı. Maçın bitimine 5 dakika kala üçüncü anonsu yapan hakemler daha sonrasında soyunma odasına yöneldiler.

FENERBAHÇE BEKO ÖNDEYDİ

Soyunma odasına gidildiği sırada maçta Fenerbahçe Beko'nun 72-59'luk üstünlüğü bulunuyordu.

KADROLAR

Fenerbahçe: Bacot, Metecan, Baldwin IV, Melli, Emre, Melih, Tarık Biberovic, Onuralp, Jantunen, Devon Hall, Zagars, Birch.

Beşiktaş: Mathews, Dotson, Berk Uğurlu, Yiğit, Conor Morgan, Lemar, Canberk, Yiğit, Emir, Anthony Brown, Vitto Brown, Zizic.