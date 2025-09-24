Fenerbahçe Beşiktaş maçına ara verildi: Hakemler soyunma odasına gitti

Fenerbahçe Beşiktaş maçına ara verildi: Hakemler soyunma odasına gitti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 3. kez anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti.

Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko ile her iki organizasyonu da ikinci sırada bitirmeyi tamamlayan Beşiktaş Gain, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşı karşıya geliyor.

HAKEMLER SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede son çeyrek oynanırken sürpriz bir olay yaşandı. Maçın bitimine 5 dakika kala üçüncü anonsu yapan hakemler daha sonrasında soyunma odasına yöneldiler.

Deniz Çoban Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçındaki büyük hakem hatasını açıkladı: Galip gelecektiDeniz Çoban Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçındaki büyük hakem hatasını açıkladı: Galip gelecekti

FENERBAHÇE BEKO ÖNDEYDİ

Soyunma odasına gidildiği sırada maçta Fenerbahçe Beko'nun 72-59'luk üstünlüğü bulunuyordu.

KADROLAR

Fenerbahçe: Bacot, Metecan, Baldwin IV, Melli, Emre, Melih, Tarık Biberovic, Onuralp, Jantunen, Devon Hall, Zagars, Birch.

Beşiktaş: Mathews, Dotson, Berk Uğurlu, Yiğit, Conor Morgan, Lemar, Canberk, Yiğit, Emir, Anthony Brown, Vitto Brown, Zizic.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
Ahmet Ercan 'büyük depremin habercisi' diyerek açıkladı: Bir an önce taşının
İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Spor
Sergen Yalçın pişman oldu mu acaba? Bak neler yapıyor Rafa Silva
Sergen Yalçın pişman oldu mu acaba? Bak neler yapıyor Rafa Silva
Beşiktaş Kayseri'de gol oldu yağdı: Rafa Silva'nın gecesi
Beşiktaş Kayseri'de gol oldu yağdı: Rafa Silva'nın gecesi